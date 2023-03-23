Курсы валют на 23 марта: белорусский рубль укрепился к основным валютам

Ситуации на валютно-фондовой бирже: белорусский рубль укрепился к основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 86 копеек, за 10 юаней - 4 рубля 16 копеек и 3 рубля 76 копеек стоят 100 российских. Евро по Нацбанку - 3,08.

