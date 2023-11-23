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Курсы валют на 23 ноября: белорусский рубль ослаб к доллару

Белорусский рубль ослаб к доллару, евро и юаню и укрепился к российскому рублю. Итак, актуальные курсы по Нацбанку: доллар подорожал до 3 рублей 8 копеек. Евро тоже немного добавил - его курс 3,36. За 10 юаней дают 4 рубля 30 копеек, за 100 российских - 3,49.

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