Курсы валют на 23 ноября: белорусский рубль ослаб к доллару

Белорусский рубль ослаб к доллару, евро и юаню и укрепился к российскому рублю. Итак, актуальные курсы по Нацбанку: доллар подорожал до 3 рублей 8 копеек. Евро тоже немного добавил - его курс 3,36. За 10 юаней дают 4 рубля 30 копеек, за 100 российских - 3,49.