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Курсы валют на 23 сентября 2020 года

Рубль по итогам торгов ослаб к доллару и окреп к евро и российскому рублю. Итак, курс доллара сегодня - 2 рубля 59 копеек. Евро - 3 рубля 4 копейки. 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.

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