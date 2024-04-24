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Курсы валют на 24 апреля: белорусский рубль ослаб ко всем основным валютам
Белорусский рубль ослаб ко всем основным валютам. Актуальные курсы по Нацбанку: доллар подорожал до 3 рублей 25 копеек. Евро тоже добавил - его курс 3,47. За 10 юаней дают 4,48 белорусского, за 100 российских - 3 рубля 48 копеек.
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