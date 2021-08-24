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Курсы валют на 24 августа

На прошедших торгах рубль окреп ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2,5 рубля. Евро 2 рубля 94 копейки.3 рубля 38 копеек стоят 100 российских рублей.


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