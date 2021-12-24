Курсы валют на 24 декабря

На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка, евро 2 рубля 85 копеек, и 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.