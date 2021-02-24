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Курсы валют на 24 февраля. Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Белорусский рубль на торгах во вторник ослаб к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро 3 рубля и 16 копеек. И 3 рубля 50 копеек стоят 100 российских.

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