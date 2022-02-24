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Курсы валют на 24 февраля - доллар и евро потеряли в цене

На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро: доллар - 2 рубля 64 копейки, евро - 2 рубля 99 копеек и 3 рубля 34 копейки стоят 100 российских.


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