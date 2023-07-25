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Курсы валют на 25 июля: доллар и российский рубль подорожали, юань подешевел

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже доллар и российский рубль подорожали, китайский юань подешевел.

Американская валюта стоит 3 рубля 2 копейки. Курс евро по Нацбанку - 3 рубля 35 копеек. За десять юаней на торгах давали 4 рубля 18 копеек, а за 100 российских - 3,33 белорусского рубля.

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