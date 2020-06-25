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Курсы валют на 25 июня

Рубль снизился к доллару. Курс на сегодня – 2 рубля 37 копеек. По отношению к евро нацвалюта немного потеряла позиции. В итоге – 2 рубля 68 копеек. Российский рубль незначительно подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.

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