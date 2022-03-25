Курсы валют на 25 марта: доллар, евро и юань подешевели, российский рубль подорожал

На торгах в четверг доллар, евро и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар стоит 3 рубля 20 копеек, евро - 3,51. За 10 юаней дают 5 рублей и 2 копейки. И 3 рубля 31 копейку стоят 100 российских.