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Курсы валют на 25 ноября: американская валюта опять дешевеет, а евро идет вверх

На торгах 24 ноября доллар подешевел, евро, российский рубль и юань подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 42 копейки, евро 2,49. За 10 юаней дают 3 рубля 37 копеек. И 3 рубля 99 копеек стоят 100 российских.

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