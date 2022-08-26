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Курсы валют на 26 августа: евро и российский рубль подорожали

По итогам последних торгов на бирже американская валюта подешевела, евро, китайский юань и российский рубль подорожали.

Доллар стоит 2 рубля 55 копеек, евро - 2 рубля 54 копейки, за 10 юаней просят 3 рубля 72 копейки, а за 100 российских - 4 рубля 26 копеек.


Фото: pixabay.com

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