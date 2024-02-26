ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 26 февраля: российский рубль и доллар подешевели, юань подорожал

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже доллар и российский рубль подешевели, китайский юань подорожал.

Итак, установлены следующие курсы: американская валюта стоит 3 рубля 25 копеек. Курс евро по Нацбанку - 3,51. За 10 юаней дают 4 рубля 49 копеек, а за 100 российских - 3,49 белорусского рубля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все