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Курсы валют на 26 мая

На прошедших накануне торгах доллар и российский рубль потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар 2 рубля 50 копеек, евро 3 рубля 7 копеек и 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.

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