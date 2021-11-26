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Курсы валют на 26 ноября

На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 53 копейки. Евро 2 рубля 89 копеек. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.

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