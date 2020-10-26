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Курсы валют на 26 октября 2020 года

На прошедших торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро: доллар - 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля ровно. И 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских рублей.

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