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Курсы валют на 26 октября: белорусский рубль продолжает укрепляться

На прошедших накануне торгах российский рубль подорожал, доллар и юань потеряли в цене. На утро 26 октября доллар стоит 3 рубля 19 копеек, за 10 юаней дают 4 рубля 35 копеек, 3 рубля 43 копейки за 100 российских и евро по Нацбанку - 3,37.

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