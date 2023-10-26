Курсы валют на 26 октября: белорусский рубль продолжает укрепляться

На прошедших накануне торгах российский рубль подорожал, доллар и юань потеряли в цене. На утро 26 октября доллар стоит 3 рубля 19 копеек, за 10 юаней дают 4 рубля 35 копеек, 3 рубля 43 копейки за 100 российских и евро по Нацбанку - 3,37.