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Курсы валют на 26 января

Рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. Доллар 2 рубля 62 копейки. Евро 2 рубля 96 копеек. И 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.

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