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Курсы валют на 26 января: что произошло с российским рублем

Актуальные курсы валюты: доллар, евро и юань подорожали, российский рубль потерял в цене. И на это утро: доллар - 2 рубля 63 копейки, евро по Нацбанку - 2,86, за 10 юаней - 3 рубля 87 копеек и 3 рубля 82 копейки стоят 100 российских.

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