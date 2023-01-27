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Курсы валют на 27 января: доллар и юань снова подорожали

На торгах в 26 января российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали. Итак, доллар стоит 2 рубля 64 копейки. За 10 юаней дают 3 рубля 91 копейку, 3 рубля 81 копейку стоят 100 российских. И евро по Нацбанку - 2 рубля 88 копеек.

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