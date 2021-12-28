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Курсы валют на 28 декабря

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и российскому и укрепился к евро. Доллар 2 рубля 52 копейки. Евро 2 рубля 85 копеек. 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.

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