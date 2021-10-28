Курсы валют на 28 октября

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и укрепился по отношению к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 42 копейки, евро 2 рубля 81 копейка, и 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских рублей.