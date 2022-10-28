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Курсы валют на 28 октября: евро, российский рубль и юань подорожали

Доллар подешевел, евро российский рубль и китайский юань подорожали. Итак, американская и европейская валюта практически сравнялись — на уровне 2 рублей 47 копеек. За десять юаней просят 3 рубля 41 копейку, а за 100 российских 4 рубля и 2 копейки.

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