Курсы валют на 28 сентября

На прошедших торгах рубль окреп к доллару и евро, и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 49 копеек. Евро 2 рубля 92 копейки. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.