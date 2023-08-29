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Курсы валют на 29 августа: юань и доллар подорожали

Итоги торгов на валютно-фондовой бирже. Доллар и китайский юань подорожали, российский рубль подешевел. Итак, американская валюта стоит 3 рубля 19 копеек. Курс евро по Нацбанку 3 рубля 45 копеек. Десять юаней - 4 рубля 37 копеек, сто российских - 3,34 белорусского.

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