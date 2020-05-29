Курсы валют на 29 мая

Рубль незначительно ослаб к доллару (на полкопейки), к евро рубль также ослаб почти на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 41 копейка. Евро по Нацбанку 2,66. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.



