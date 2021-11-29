Курсы валют на 29 ноября - белорусский рубль ослаб к доллару и евро

Белорусский рубль ослаб к доллару и евро, курс российского - немного снизился. Итак, за американский доллар просят 2 рубля 56 копеек. Евро стал также немного дороже - курс Нацбанка составил 2 рубля 88 копеек. И 3,39 стоят 100 российских рублей.