ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 29 сентября

Белорусский рубль на торгах во вторник ослаб к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 50 копеек, евро - 2 рубля 92 копейки. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все