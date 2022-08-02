Курсы валют на 2 августа - российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали

По итогам последних торгов российский рубль подешевел, а доллар, евро и китайский юань подорожали. Итак, американский доллар стоит 2 рубля 66 копеек, евро 2 рубля 70 копеек. За 10 юаней просят 3 рубля 95 копеек, а за сто российских - 4 рубля 25 копеек.