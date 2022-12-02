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Курсы валют на 2 декабря: евро, доллар и юань подорожали
По итогам последних торгов на бирже, российский рубль подешевел. Евро, доллар и китайский юань подорожали. Итак, доллар стоит 2 рубля 43 копейки, евро - 2 рубля 51 копейку. За десять юаней просят 3 рубля 43 копейки, а за сто российских - 3 рубля 98 копеек.
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