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Курсы валют на 2 июля

На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро.За американский доллар просят минимально 2 рубля 53 копейки. Евро опустился до 3 рублей ровно. Российский рубль незначительно подорожал - 3,47 стоят 100 российских рублей.


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