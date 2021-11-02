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Курсы валют на 2 ноября

К ситуации на валютном рынке. Евро на торгах в понедельник подешевел, доллар и российский рубль подорожали. Доллар стоит 2 рубля 44 копейки, евро - 2 рубля 82 копейки. 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.

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