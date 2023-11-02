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Курсы валют на 2 ноября: белорусский рубль укрепился к российскому
В результате торгов российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали.
За американский доллар просят 3 рубля 20 копеек. Евро по курсу Нацбанка - 3 рубля 37 копеек. 10 юаней стоят 4,36 белорусского рубля, 3 рубля 42 копейки стоимость 100 российских рублей.
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