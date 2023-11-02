ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 2 ноября: белорусский рубль укрепился к российскому

В результате торгов российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали.

За американский доллар просят 3 рубля 20 копеек. Евро по курсу Нацбанка - 3 рубля 37 копеек. 10 юаней стоят 4,36 белорусского рубля, 3 рубля 42 копейки стоимость 100 российских рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все