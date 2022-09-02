Курсы валют на 2 сентября: юань и доллар подешевели

По итогам последних торгов на бирже доллар и китайский юань подешевели, а евро и российский рубль подорожали. Итак, американский доллар стоит 2 рубля 55 копеек, евро 2 рубля 56 копеек, за 10 юаней просят 3 рубля 70 копеек, а за 100 российских - 4 рубля 23 копейки.





Фото:pixabay.com

