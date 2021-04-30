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Курсы валют на 30 апреля

На прошедших торгах рубль окреп к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 56 копеек. Евро 3 рубля 10 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.

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