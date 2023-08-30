Курсы валют на 30 августа: белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

На прошедших накануне торгах белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. И на утро 30 августа доллар стоит 3 рубля 20 копеек, за 10 юаней дают 4 рубля 38 копеек, 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских, евро по Нацбанку 3,46.