Курсы валют на 30 декабря. Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали

Ситуация на валютном рынке. Доллар на торгах во вторник подешевел, евро и российский рубль подорожали. Итак, доллар стоит 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля и 15 копеек. И 3 рубля 49 копеек стоят 100 российских.