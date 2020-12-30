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Курсы валют на 30 декабря. Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали

Ситуация на валютном рынке. Доллар на торгах во вторник подешевел, евро и российский рубль подорожали. Итак, доллар стоит 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля и 15 копеек. И 3 рубля 49 копеек стоят 100 российских.

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