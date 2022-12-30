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Курсы валют на 30 декабря: евро и доллар подорожали

На последних торгах года евро и доллар подорожали, российский рубль и юань стали дешевле.

Итак, американская валюта стоит 2 рубля 74 копейки, евро 2,91. За 10 юаней дают 3 рубля 86 копеек и 3,78 стоят 100 российских.

Фото:pixabay.com

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