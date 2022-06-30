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Курсы валют на 30 июня
На торгах в среду белорусский рубль ослаб к четырем основным валютам. Американская валюта стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 2,66. За 10 юаней дают 3 рубля 80 копеек. 4 рубля 97 копеек стоят 100 российских.
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