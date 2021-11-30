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Курсы валют на 30 ноября - евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел

Евро и российский рубль на торгах в понедельник подорожали, доллар подешевел. Доллар стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 2 рубля 88 копеек. 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.

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