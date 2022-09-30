Курсы валют на 30 сентября: белорусский рубль укрепился к основным валютам

Сейчас к ситуации на валютном рынке. На торгах в четверг евро и российский рубль подорожали, доллар и юань подешевели. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 48 копеек, евро 2.40. За 10 юаней дают 3 рубля 43 копейки, и 4 рубля 28 копеек стоят 100 российских.