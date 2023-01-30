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Курсы валют на 30 января: доллар подорожал

По итогам последних торгов на биржероссийский рубль и юань подешевели, доллар подорожал.

Итак, американская валюта стоит 2 рубля 64 копейки. Курс евро понизился, по Нацбанку он 2 рубля 87 копеек. За десять юаней просят 3 рубля 90 копеек, а за 100 российских - 3 рубля 81 копейку.

Фото:pixabay.com

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