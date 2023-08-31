Курсы валют на 31 августа

Итоги торгов на валютно-фондовой бирже. Белорусский рубль ослаб к основным валютам. Итак, доллар стоит 3 рубля 21 копейку. Курс евро по Нацбанку 3 рубля 50 копеек. За десять юаней на торгах давали 4 рубля 40 копеек, а за сто российских 3,35 белорусских.