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Курсы валют на 31 августа

Итоги торгов на валютно-фондовой бирже. Белорусский рубль ослаб к основным валютам. Итак, доллар стоит 3 рубля 21 копейку. Курс евро по Нацбанку 3 рубля 50 копеек. За десять юаней на торгах давали 4 рубля 40 копеек, а за сто российских 3,35 белорусских.

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