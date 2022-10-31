Курсы валют на 31 октября: белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам

На торгах в пятницу белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 47 копеек, евро - 2.46. За 10 юаней дают 3 рубля 40 копеек. И 4 рубля 2 копейки стоят 100 российских.