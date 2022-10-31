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Курсы валют на 31 октября: белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам

Курсы валют на 31 октября: белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам

На торгах в пятницу белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 47 копеек, евро - 2.46. За 10 юаней дают 3 рубля 40 копеек. И 4 рубля 2 копейки стоят 100 российских.


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