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Курсы валют на 31 января: доллар и юань подорожали
По итогам торгов на валютно-фондовой бирже российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали.
Итак, американская валюта стоит 2 рубля 65 копеек. Курс евро по Нацбанку вырос, он сейчас 2,89. За десять юаней просят 3 рубля 92 копейки, а за сто российских - 3 рубля 81 копейку.
Фото:pixabay.com
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