Курсы валют на 3 августа

На прошедших накануне торгах доллар и юань подорожали, российский рубль потерял в цене. И на это утро: доллар - 3 рубля 6 копеек, за 10 юаней - 4 рубля 25 копеек, 3 рубля 31 копейку стоят 100 российских и евро по Нацбанку - 3,36