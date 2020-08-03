Курсы валют на 3 августа. Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал

На последних торгах в Минске доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы: доллар США 2,4375, евро 2,899. Рубль России снижается - 3,3156 за 100 российских по Нацбанку сегодня.



