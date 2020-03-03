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Курсы валют на 3 марта
На прошедших накануне торгах рубль ослаб к корзине валют на 0,32 процента. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 23 копейки. Евро - 2 рубля 47 копеек. И 3 рубля 37 копеек стоят 100 российских рублей.
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