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Курсы валют на 3 марта: российский рубль продолжает падать

Рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. По данным Нацбанка, доллар стоит 3 рубля 10 копеек, евро - 3 рубля 45 копеек. И 2 рубля 99 копеек стоят 100 российских рублей.

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